2020/10/25 | 18:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للإعلامية نضال الأحمدية ، وهى تهاجم الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى.



قائلة خلال الفيديو المتداول :” أنا عاملة لـ شكران بلوك من بعد ما حاكتني على الموبايل..



بتسمح أنشر تسجيلاتها الصوتية؟ بعتتلي تسجيلات صوتية عبارة عن ألفاظ خادشة وقليلة أدب..



عم تتهمني بقلة الأدب، خليني […]

التدوينة فيديو..



نضال الأحمدية تهدد شكران مرتجي بتسجيلات صوتية لها ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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