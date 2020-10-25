يشمل زيادة الرواتب.. تعديل جديد في قانون الضمان

2020/10/25 | 18:38 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عزمها زيادة رواتب العم...

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