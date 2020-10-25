الكاظمي يصدر توجيهات للقوات الأمنية بشأن التظاهرات

2020/10/25 | 18:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأحد، على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات، فيما بيّن أن الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (25 تشرين الأول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي زار اليوم الأحد مقر قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد والشرطة الاتحادية، للاطمئنان على أداء القوات الأمنية في حماية المتظاهرين في تظاهرات اليوم"، لافتا إلى أن "الكاظمي شدد على توجيهاته السابقة في التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة أزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة".





وأشار الكاظمي وفقا للبيان إلى أن "الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقهم في التعبير عن آرائهم، وفي الوقت نفسه أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها".

وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة التفقدية، مجمل الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي اتخذتها القوات الأمنية لضمان سلمية التظاهرات وسلامة المتظاهرين، فضلا عن تأمين الممتلكات العامة والخاصة.

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