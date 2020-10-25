محتجو تشرين يرددون اهازيج كتبت للمناسبة ويتوعدون بالاستمرار (فيديو)

2020/10/25 | 18:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رفع المتظاهرون في ساحة التحرير وسواها، الأحد، شعارات تمجد بالذكرى الأولى لانطلاق احتجاجاتهم في 25 تشرين الأول 2019 ، متوعدين بالاستمرار فيها رغم جميع الظروف.

ويبين مقطع فيديو حصل عليه " ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (25 تشرين الاول 2020) قيام المتظاهرين باستذكار ضحايا احتجاجات تشرين في اهازيجهم، مرددين اسماء عدد من رموزها.

وشهدت عدة محافظات عراقية، الأحد، تظاهرات حاشدة في ذكرى انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول الماضي، حيث خرجت مسيرات بالمناطق المحاذية لساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد.

وندد المحتجون بعدم قيام الحكومة بمحاسبة قتلة المتظاهرين في الأشهر الماضية، وغياب الإصلاحات في حكومة مصطفى الكاظمي".

ونقل تقرير لوكالة فرنسية عن أحد الناشطين قوله من ساحة التحرير "هذا يوم مهم، نحن هنا لمواصلة الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019"، وتابع "لدينا مطالب العام الماضي نفسها"، بينما يواصل مئات الآلاف من المتظاهرين الاعتصام منذ أشهر في بغداد ومدن اخرى في جنوب العراق.

وبحسب التقرير فان المحتجين يطالبون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق، حيث تحولت ساحة التحرير المعقل الرئيسي للاحتجاجات في بغداد، الى قرية من الخيام التي غطت أغلبها صور "شهداء" الانتفاضة، فيما تجمع متظاهرون قرب المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية.

كما أفاد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من ساحة التحرير في بغداد، وإصابة عدد من المتظاهرين، كما عمل بعض المتظاهرين حاجز بشري بين باقي المتظاهرين وقوات الأمن في محاولة للسيطرة على الاشتباكات.

وأشار التقرير إلى ان المتظاهرين في ساحة التحرير وجهوا بيانا إلى قيادة عمليات بغداد جاء فيه "خرجنا سلميين وسنبقى سلميين وأننا من طبق السلمية في حذافيرها خرجنا دعاة للوطن ولن نكون من المخربين والخارجين عن القانون والمرتزقة".

ودعوا القوات الأمنية إلى فتح الطرق التي تم غلقها أمام المتظاهرين السلميين وتأمين الحماية الكافية إليهم، وتسهيل دخول المتظاهرين القادمين من المحافظات وعدم قطع الطرق أمامهم وإلا سيكون لنا موقف آخر.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، دعا المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد، حيث جاء في بيان له ان "ساحة التحرير مؤمنة بالكامل"، داعيا المتظاهرين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي حالة سلبية أو مشبوهة، وعدم السماح لبعض من سماهم بمدعي الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم".

وشهدت عدة محافظات منها بابل والمثنى وكربلاء وواسط والبصرة تجمعات للمحتجين والمتظاهرين في ساحاتها الرئيسية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لـ "ثورة تشرين" التي انطلقت في تشرين الأول الماضي وأطاحت بحكومة عادل عبدالمهدي، وسقط خلالها قرابة 600 متظاهر واصبيب 30 ألفا بجروح.

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