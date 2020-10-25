صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب يرد على تصريحات احد النواب

2020/10/25 | 18:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رد صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية، الاحد، على تصريحات احد النواب حول عقدي تجهيز محولات لتوزيع الطاقة الكهربائية.وذكر الصندوق في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان” عضو مجلس النواب العراقي النائب عن محافظة ديالى همام التميمي صرح بخصوص عقدي تجهيز محولات التوزيع سعة( ٢٥٠ و ٤٠٠ كي …

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