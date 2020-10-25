2020/10/25 | 18:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآن: إضرام النار في منزل رئيس مجلس محافظة بابل المنحل رعد الجبوري (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآن: إضرام النار في منزل رئيس مجلس محافظة بابل المنحل رعد الجبوري (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).