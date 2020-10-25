عاجل | مؤتمر صحفي مشترك حول تظاهرات 25 تشرين

2020/10/25 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

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مؤتمر صحفي مشترك حول تظاهرات 25 تشرينالناطق باسم القائد العام: توجيهات القائد العام بضرورة حماية المتظاهرينالناطق باسم القائد العام: ألقينا القبض على عدد من يحملون الآلات الجارحة خلال الأيام الماضية من موعد تظاهرة ذكرى تشرينالناطق باسم القائد العام: لن نسمح لمن يحاول العبث بأمن المتظاهرين وسلامتهمالناطق باسم القائد العام: هناك من يحاول الإساءة للمتظاهرين السلميينالناطق باسم القائد العام يدعو المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنيةالناطق باسم القائد العام: جميع القطعات لا تحمل سلاحاً نارياًالناطق باسم القائد العام: عثرنا على حدث يحمل 61 قنينة ملوتوف لاستهداف القوات الأمنية

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