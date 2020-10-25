صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب يرد على تصريحات نائب

2020/10/25 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رد صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية، اليوم الاحد، على تصريحات احد النواب حول عقدي تجهيز محولات لتوزيع الطاقة الكهربائية.

وقال الصندوق في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان” عضو مجلس النواب العراقي النائب عن محافظة ديالى همام التميمي صرح بخصوص عقدي تجهيز محولات التوزيع سعة( ٢٥٠ و ٤٠٠ كي في) المرقمة ٢٢٢ و ٢٤٢ ضمن الخطة الاستثمارية الموقعة في شهر كانون الاول لسنة ٢٠١٩ “.

واضاف الصندوق، انه “تعقيبا على تصريحاته نود بيان مايلي: لم يردنا اي شكوى او ملاحظة شفوية او تحريريه من قبل كهرباء ديالى بخصوص الموضوع مدار البحث بشكل رسمي، مع التنويه ان العقدين يشملان جميع المحافظات المحررة و عددها سبعة ( بغداد ، ديالى ، الانبار ،نينوى ،صلاح الدين ، كركوك ، بابل ) و لم يتم تاشير اي اشكال يخص فحص المحولات او المواصفات الفنية من قبل المحافظات اعلاه”.

واكد ان ” صندوق اعادة الاعمار ملتزم باعلى مستوى من الشفافية والرقابة فيما يخص مجال التعاقدات للمحولات وكافة الاجراءات تتم وفق السياقات الاصولية المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء”.

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