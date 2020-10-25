2020/10/25 | 18:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق- بغداد

اعلنت الجمعيات الفلاحية في ديالى، الاحد، عن زيادة انتاج 30 صنفا نادرا من التمور بنسبة 25%.

وقال رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس، ان” ديالى تضم 30 صنف نادر من التمور على مستوى البلاد ابرزها القرنفل الاسود والذي يعد من اغلى التمور العراقية بالوقت الراهن”.

واضاف مغامس،ان” انتاج ديالى من الاصناف النادرة ارتفع بنسبة 25% وهو اعلى ارتفاع منذ 10 سنوات تقريبا لاسباب متعددة ابرزها انحسار الاصابات بحشرة الدوباس وتحسن الاجواء المناخية”، مؤكد أن “الجزء الاكبر من انتاج التمور النادرة يهيا حاليا للتصدير من قبل التجار بعد فتح وزارة الزراعة نافذة بهذا الاتجاه”.

واشار مغامس الى ان” الالاف من اشجار النخيل وخاصة النادرة تم زراعتها مؤخرا في بساتين ديالى من اجل تعويض الهلاك الذي اصابها في السنوات الماضية ما يعني بان الانتاج سيزداد في المواسم القادمة”.

يشار الى ان محافظة ديالى تتميز باحتوائها على مساحات تصل الى 100 الف دونم من بساتين النخيل خصوصاً في محيط مركز المدينة وقضائي المقدادية والخالص وهي تنتج عشرات الانواع من التمور العراقية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرابة 10 سنوات… محافظة عراقية تحقق “أعلى ارتفاع” بأنتاج محصول “مميز” واصناف مطلوبة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرابة 10 سنوات… محافظة عراقية تحقق “أعلى ارتفاع” بأنتاج محصول “مميز” واصناف مطلوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).