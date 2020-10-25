2020/10/25 | 18:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل _اين]أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية مسلم عبد الله، الأحد، أن جلسة برلمان الإقليم ستخصص لمناقشة أجوبة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كردستان غير مقتنع بأجوبة بارزاني..لايمكن استمرار الفساد وهدر المال العام ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كردستان غير مقتنع بأجوبة بارزاني..لايمكن استمرار الفساد وهدر المال العام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).