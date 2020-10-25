2020/10/25 | 18:52 - المصدر: عين العراق

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بعد استضافة بارزاني..



برلمان كردستان: لا يمكن استمرار الفساد وهدر المال العام

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية مسلم عبد الله، الأحد، أن جلسة برلمان الإقليم ستخصص لمناقشة أجوبة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وقال عبد الله إن “أعضاء برلمان الإقليم سيقومون بمناقشة أجوبة رئيس الوزراء مسرور بارزاني ووزير المالية آوات شيخ جناب خلال استضافتهم في الأيام الماضية”.

وأضاف أن “مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان يعدون أجوبة بارزاني غير مقنعة أبداً، ولم تتناول المواضيع المهمة التي تهم المواطنين في الإقليم، ولم يجب عن حجم العائدات المالية وأموال النفط والمنافذ الحدودية”.

وأشار إلى أن “أعضاء البرلمان غير مقتنعين بتلك الأجوبة وسيطلبون استضافة بارزاني مرة أخرى، فلايمكن استمرار الأوضاع الاقتصادية في الإقليم بهذا السوء، دون وضع الحلول للسيطرة على الفساد وإيقاف الهدر بالمال العام”.

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