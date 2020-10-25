ريال مدريد يستعيد نجمه قبل لقاء جلادباخ

2020/10/25 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي ريال مدريد قائمته لمواجهة بروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عودة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، بعدما غاب في الفترة الأخيرة للإصابة. وعانى هازارد من إصابة في الساق اليمنى منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وغاب على إثرها عن آخر 6 مباريات […]

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