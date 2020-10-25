مشكلة العراق الاقتصادية.. نبيل المرسومي

2020/10/25 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي:

مشكلة العراق الاقتصادية في احادية الاقتصاد وريعيته

والحل في تنويع بنية الانتاج ومصادر الدخل

ولا يمكن تحقيق التنويع إلا من خلال التنمية

والتنمية يمكن تحقيقها فقط في الدولة ذات الحكم الرشيد

الدولة التي يسودها القانون وتحتكر شرعية استخدام القوة

وفي غياب هذه الدولة لن تنفع كل الاوراق مهما كان لونها

في بناء اقتصاد واعد ومتنوع يوفر العيش الكريم لابناءه

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