2020/10/25 | 19:23 - المصدر: عين العراق

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الأحد 25 أكتوبر 2020 | 07:22 مساءً | عدد القراءات : 2

ماري ترامب : فوز ترامب يعني نهاية الديمقراطية في البلاد

اكدت ابنة اخ الرئيس الامريكي ماري ترامب بان فوز الرئيس الامريكي الحالي في الانتخابات الرئاسية يعني نهاية الديمقراطية في الولايات المتحدة .

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية في مقابلة ماري قولها إن ” نظريتي حول الطريقة التي يدير بها الاوضاع اليوم هي انه يعلم انه في وضع يائس ، لذا اخشى انه سيقوم بحرق كل شيء ويزرع المزيد من الفوضى والانقسام ، لأن هذا هو المكان الذي ينجح فيه”.

واضافت أن ” ترامب يفهم انه اذا خسر الانتخابات فسوف يدخل السجن فان كان سينحدر نحو الهاوية فهو يفضل اخذنا جميعا معه اليها ، لانني طالما اعتقدت دائما ان في داخل ترامب طفل صغير مرعوب ويعلم ان مقدار الخوف الذي يعيش فيه الان يزعجه كثيرا”.

وتابعت ” طوال الحملة اعتقدت أن أسوأ سيناريو على الإطلاق هو أن يصاب بالفايروس ثم يتعافى.



أعلم أن هذا يبدو فظيعًا.



لقد تجاهل شدة الوباء طوال العام لأن فكرة المرض كضعف متجذرة بعمق في عائلتي ، حتى أن الارتباط به غير مقبول ، ولهذا السبب لدينا الآن 210 ألف قتيل أمريكي”.

وواصلت ان ” انكاره لشدة الوباءسيؤدي الى اصابة المزيد من الاشخاص وموت الكثير من الناس الاخرين ، ولذا اعتقد انه متورط بعملية قتل جماعي للناس لأن أي شخص قادر على تعريض حياة مئات الملايين من الأشخاص للخطر لتجنب الظهور بمظهر سيئ يعني في مجمله انه لايهتم بما يحصل لهم “.

واشارت الى انه ” لم يتمكن أي رئيس آخر في التاريخ من التغلب على الأمور كما يحاول ان يفعل دونالد فهو دائمًا يتبحج برؤية ما يمكن أن يفلت منه ، وكما رأيت طوال حياته ، فهو دائمًا يفلت من كل شيء، لا أحد يحاسبه و يكافأ باستمرار على الفشل.



لقد فهم الجمهوريون ما كان قادرًا عليه وسمحوا له بدفع أجندة تتعارض تمامًا مع ما تريده الأغلبية، وانا متأكدة أننا نواجه الآن العديد من الكوارث المتزامنة التي تزداد سوءًا بشكل كبير”.

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