صحيفة امريكية: حملة ترامب المفلسة تعتمد على التغطيات الاخبارية لعدم قدرتها على دفع اجور الاعلانات

2020/10/25 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة بولتيكو الامريكية ، الاحد، ان حملة اعادة انتخاب ترامب شبه المفلسة تامل في تعويض عدم قدرتها على دفع اجور اعلانات الحملة من خلال الاعتماد على التغطية الإخبارية المحلية لتجمعاته لتوصيل رسالته.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “حملة الرئيس الامريكي المتعثرة قد اعتمدت استراتيجية ارخص لمحاولة البقاء تحت […]

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