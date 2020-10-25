بالصور.. اندلاع النيران بعدد من الخيم في ساحة التحرير

2020/10/25 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع النيران بعدد من الخيم ضمن ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “عملية كر وفر حدثت بين المتظاهرين والقوات الامنية ضمن جسر السنك وسط بغداد”.

واوضح المصدر ان “النيران اندلعت في عدد من خيم ساحة التحرير”.

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