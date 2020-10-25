2020/10/25 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..تزايدت الدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية ، في إطار ردود فعل غاضبة أثارتها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهّد “عدم التخلي عن رسوم كاريكاتور” تجسّد النبي محمد.



وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن الخميس في مراسم تأبين المدرّس صمويل باتي التي قتله إسلامي بقطع الرأس على خلفية عرضه رسوما كاريكاتورية تجسّد النبي محمد على تلاميذه خلال […]

التدوينة تصاعد دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية ردا على الرسوم المسيئة للنبي محمد ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصاعد دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية ردا على الرسوم المسيئة للنبي محمد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصاعد دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية ردا على الرسوم المسيئة للنبي محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).