إيرلندا: نأمل ببدء التلقيح ضد كورونا في الربع الأول من 2021

2020/10/25 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

أعلنت الحكومة الإيرلندية أنها تتوقع أن تبدأ عملية تلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا قبل أبريل 2021.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في حديث لإذاعة “RTE” اليوم الأحد: “أشعر أننا إلى جانب الحكومة بتفاؤلها المتزايد بأن تتم المصادقة على لقاح ضد الفيروس في شهرين”.

وأضاف فارادكار أن الحكومة تأمل في أنه “قد يبدأ التلقيح “في النصف الأول أو حتى في الربع الأول من العام المقبل”.

وسجلت إيرلندا حتى الآن 56108 إصابات بفيروس كورونا بينها 1882 وفاة. انتهى25س

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