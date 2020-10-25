الحشد يعلن نشر 6 الاف مقاتل داخل وخارج سامراء لتأمين زيارة العسكري

2020/10/25 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، نشر ستة آلاف مقاتل داخل وخارج مدينة سامراء.وذكرت قيادة عمليات سامراء، التابعة لقوات الحشد الشعبي، ان "قيادة عمليات سامراء التابعة لقوات الحشد الشعبي، نشرت 6000 آلاف مقاتل من الحشد داخل وخارج مدينة سامراء لتأمين زيارة استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام".

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