الدفاع تعلن القبض على إرهابي نقل الأموال لداعش من إحدى دول الجوار

2020/10/25 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاحد، القبض على احد الارهابيين الذين ينقلون الاموال لتنظيم داعش، من احدى دول الجوار فيما اوجزت نتائج عمليات نفذتها عمليات نفذتها قيادتا صلاح الدين والدين.وذكرت الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ابطال قيادة عمليات سامراء وبعملية مشتركة وتعاون امني كبير مع الاستخبارات العسكرية، تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في قضاء تكريت بمحافظة صلاح الدين".واشار البيان الى انه "وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".وفي السياق ذاته "تمكن ابطال قيادة عمليات الانبار وبعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في في منطقة حي نزال بالفلوجة الانبار حيث كان يقوم بنقل الأموال للدواعش من أحد دول الجوار إلى مكاتب خاصة على شكل امانات وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".وفي سياق آخر وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة "تمكنت قيادة عمليات ديالى من الوصول إلى مخبأ يضم كدساً للعتاد في ناحية العظيم بديالى ضبط بداخله 80 قنبرة هاون عيار 60 ملم و120 ملم13 صاعق قنبرة هاون بالإضافة الى صاروخ عيار 105 ملم ورمانة يدوية و2 بكرة اسلاك للتفجير قامت مفارز هندسة الفرقة الخامسة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة"، وفقا للبيان ذاته.

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