بيان من وزارة الصحة بشأن جرحى المتظاهرين والقوات الأمنية اليوم

2020/10/25 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، استمرارها بتقديم الخدمات الصحية المختلفة للجرحى الذين جرى نقلهم الى المستشفيات، بعد صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، في محيط ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنها تؤكد "استمرار واستنفار كافة مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للجرحى الذين تم نقلهم الى مستشفيات الوزارة من القوات الأمنية والمدنيين من خلال سيارات الاسعاف والفرق الميدانية المستمرة بعملها وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي".

وأشارت الصحة، إلى "استمرار تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا في كافة المؤسسات المخصصة لعلاج هذه الجائحة".

وأكد مدير إعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الأحد، 25 تشرين الأول، 2020، أن القوات الأمنية تعرضت لهجوم بالمولوتوف والقنابل الصوتية وسط العاصمة بغداد.

وقال معن في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية تعرضت لهجوم بالمولوتوف والقنابل الصوتية في منطقة العلاوي وسط بغداد، من قبل مجاميع محسوبة على المتظاهرين".

واضاف أن "هذه المجاميع تسببت باصابة 43 منتسبا في الاجهزة الامنية خلال احتكاكها معها في منطقة العلاوي وسط بغداد".

وفي وقت سابق حذر المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد (25-10-2020)، 3 فئات من اي عمل غير قانوني ايام التظاهرات.

وقال اللواء رسول، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رفقة الناطق باسم العمليات المشتركة والناطق باسم وزارة الداخلية، "من سيحاول العبث بسلامة المتظاهرين او استهداف القوات الأمنية أو من يحاولون سرقة وحرق المؤسسات الحكومية سيرد عليه بحزم".

واضاف "من حق المتظاهرين ان يتظاهروا بسلمية دعما لمطالبهم".

ولفت ألى أنه تم "وضع 3 اطواق قبل الدخول لساحات التظاهر لمنع من يحاول العبث واستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين".

واكد "ألقينا القبض على عدد من يحملون الآلات الجارحة خلال الأيام الماضية من موعد تظاهرة ذكرى تشرين"، مضيفا بالقول "لن نسمح لمن يحاول العبث بأمن المتظاهرين وسلامتهم".

ونبه الى ان "الأجهزة الأمنية لا تحمل أية أسلحة"، مشيرا "كما عثرنا على حدث يحمل 61 قنينة ملوتوف لاستهداف القوات الأمنية".

واضاف الناطق باسم القائد العام: "لن نسمح لمن يحاول العبث بأمن المتظاهرين وسلامتهم"، داعياً "المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية".

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