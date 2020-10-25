احتراق خيم للمتظاهرين في ساحة التحرير وعمارة تجارية في شارع الرشيد بحادثين منفصلين

2020/10/25 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ احترقت مساء اليوم عدد من خيم المتظاهرين في ساحة التحرير من قبل بعض المندسين وعمارة تجارية في شارع الرشيد بحادثين منفصلين ./انتهى9

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