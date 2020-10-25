العثور على جثة سائق تكسي بعد أن أستأجره مجهولون قرب المقدادية في ديالى

2020/10/25 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / عثرت قوة امنية على جثة سائق تكسي قرب قضاء المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان مجهولين استاجروا سائق تكسي كان متوقفا عند تقاطع القدس شمال غرب بعقوبة لايصالهم الى قضاء المقدادية وتم العثور على جثته باطراف القضاء واختفاء مركبته .واضاف ان قوة من الشرطة عثرت على الجثة بعد بلاغات من ذوي الضحية .



مبينا ان فريقا امنيا فتح تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته وطبيعة الحادث ان كان جنائيا او أرهابيا ./انتهى

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