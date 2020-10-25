حكم الإعدام ينتظر عراقية ألقت طفليها في نهر دجلة

2020/10/25 | 19:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل تداعيات الجريمة التي ارتكبتها امرأة عراقية قبل أسبوع وذلك برمي طفليها من أعلى "جسر الأئمة" على نهر دجلة في بغداد، في حادثة شكلت صدمة مدوية بين...

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