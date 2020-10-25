العراق.. احباط محاولة ادخال 61 قنينة مولوتوف إلى التحرير

2020/10/25 | 19:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بالعراق، مصطفى الكاظمي، القاء القبض على مراهق يحمل 61 قنينة مولوتوف لاستهداف القوات الأم...

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