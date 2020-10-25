الصحة تؤكد استنفار مؤسساتها لتقديم خدماتها للجرحى من القوات الامنية والمدنيين

2020/10/25 | 19:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكدت وزارة الصحة استنفار مؤسساتها لتقديم خدماتها للجرحى من القوات الأمنية والمدنيين.

وذكر الناطق باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن "وزارة الصحة استنفرت كافة مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفيات الوزارة من القوات الأمنية والمدنيين من خلال سيارات الإسعاف والفرق الميدانية المستمرة بعملها".

وأشار إلى "استمرار الوزارة بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا في كافة المؤسسات المخصصة لعلاج هذه الجائحة".

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