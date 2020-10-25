العراق.. اختطاف مهندس يعمل مع الأمم المتحدة في الأنبار

2020/10/25 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في الشرطة العراقية، الأحد، إن مهندسا يعمل مع الأمم المتحدة اختطف من قبل مجموعة مسلحة في محافظة الأنبار، غربي العراق.

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