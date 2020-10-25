المالية النيابية: تقليل التمويل بقانون العجر المالي

2020/10/25 | 19:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، اليوم الأحد، تمرير قانون العجر المالي بعد تقليل المبالغ المالية المدرجة ضمن القانون بشكل يتناسب مع ضروريات توزيع رواتب الموظفين في بغداد واقليم كوردستان.

وكان مجلس النواب قد أنهى أمس السبت، اجراء القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

وقال الصفار خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الحكومة الاتحادية تصرح انها لا تملك الموازنة الكافية لدفع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية واقليم كوردستان.

واضاف: ان قانون تمويل العجر المالي عبارة عن موازنة مصغرة، معربا عن تصوره بعدم تمريره حسب الرقم المالي الموجود فيه، مرجحا في الوقت ذاته بعدم التصويت عليه بهذا الشكل.

واشار الصفار الى ان اللجنة المالية ترجح ان يتم تمرير القانون في حال تقليل الرقم المالي المطالب به، بحيث يغطي رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب الرعاية الاجتماعية بالاضافة الى ضروريات اخرى ونفقات حاكمة، بضمنها اقليم كوردستان.

وأكد مقرر اللجنة المالية، ان اللجنة ستدرس الضروريات والنفقات وما يتم الحاجة اليها من الاموال لتغطية الرواتب، مبينا انه وبعد القراءة الاولى للقانون، هنالك حاجة الى 72 ساعة على الاقل لاجراء القراءة الثانية له، وبعدها تعقد اللجنة اجتماعا مع وزارة المالية لصياغة القانون بشكله النهائي وعرضه على مجلس النواب من ثم التصويت عليه.

PUKmedia هاميار علي‌

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