خبير: قرار التطبيعية بحق حمادي احمد غير قانوني

2020/10/25 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد الخبير القانوني طارق الشرع، ان قرار التطبيعية بعدم السماح للاعب حمادي احمد باللعب امام الكهرباء غير قانوني.

وقال الشرع لـ /المعلومة/ ان “اللجنة التطبيعية هي لجنة تاسيس وليس من حقها اعتماد انظمة ولوائح اجتهادية مصيرية اي جوهرية”.

واوضح ان “اختصاص التطبيعية محدد بالرسالة الدولية و من ضمنها تمشية الامور اليومية بما يتوافق مع القوانين العراقية و لوائح الاتحاد الاسيوي”.

و اشار الى ان “التطبيعية قفزت فوق صلاحياتها بمنع اللاعب من العب او العمل بالهيئة الادارية فهذا قرار خاطىء و مجانب للقانون ومخالفة صريحة”.

واكمل الشرع حديثه بالقول: “حمادي من حقه الجمع بين اللعب والادارة، لهذا اتمنى ان تتراجع التطبيعية عن قرارها و لائحتها”.

وكانت التطبيعية قد اعلنت منع اللاعب حمادي احمد من اللعب في مباراة اليوم كونه عضو بالهيئة الادارية للنادي.



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