يحيى رسول يعلن القبض على حدث يحمل 61 قنينة ملوتوف لاستهداف القوات الأمنية

2020/10/25 | 19:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاحد، القبض على حدث يحمل 61 قنينة ملوتوف لاستهداف القوات الأمنية في بغداد. وذكر رسول في مؤتمر صحفي مشترك، “النور نيوز ” إن “توجيهات القائد العام بضرورة حماية المتظاهرين”، معلناً عن “القاء القبض على عدد من يحملون الآلات الجارحة خلال الأيام الماضية …

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