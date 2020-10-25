المتحدث باسم الكاظمي يتساءل: لماذا ندرج الاخوان المسلمين على لائحة الإرهاب؟

2020/10/25 | 19:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن الإخوان المسلمين جزء من العملية السياسية في العراق، وقد كانوا ضمن مؤسسي العملية السياسية وشاركوا بكتابة الدستور العراقي.وذكر ملا طلال في مقابلة متلفزة، إن “أربعة رؤساء لدورات مختلفة لمجلس النواب في العراق هم من الاخوان المسلمين، ونحن في العراق لا …

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