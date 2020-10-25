2020/10/25 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… شهد لبنان، اليوم الأحد، سلسلة من الحرائق في مناطق مختلفة، طالت محميات للأعشاب البحرية، وبساتين للأشجار المثمرة، وامتدت لتقترب من المباني السكنية.وعملت فرق فوج الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني، على إخماد حريق كبير، شب في محمية صور، الواقعة عند المدخل الجنوبي البحري لمدينة صور البحرية، حيث التهمت النيران مساحات شاسعة من الأعشاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة حرائق جديدة تندلع في لبنان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة حرائق جديدة تندلع في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).