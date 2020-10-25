إسبانيا تفرض حالة التأهب القصوى لمواجهة كورونا

2020/10/25 | 19:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت السلطات الإسبانية فرض حالة التأهب القصوى على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

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