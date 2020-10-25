2020/10/25 | 19:54 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]أعلنت السلطات الإسبانية فرض حالة التأهب القصوى على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا تفرض حالة التأهب القصوى لمواجهة كورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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