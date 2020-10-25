وزارة الصحة تصدر بياناً بخصوص التظاهرات

2020/10/25 | 19:54 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأحد 25 أكتوبر 2020 | 07:31 مساءً | عدد القراءات : 31

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، عن جرحى التظاهرات من القوات الأمنية والمدنيين.

وأكدت الوزارة في بيان "استمرار إستنفار كافة مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للجرحى الذين تم نقلهم الى مستشفيات الوزارة من القوات الأمنية والمدنيين من خلال سيارات الإسعاف والفرق الميدانية المستمرة بعملها وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي".

وأضاف البيان "كما تؤكد الوزارة استمرار تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا في كافة المؤسسات المخصصة لعلاج هذه الجائحة".

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