وزير التعليم يوافق على قبول الناجحين من السادس الاعدادي (مدارس الموهوبين) قبولاً مركزياً وحسب رغباتهم

2020/10/25 | 20:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

تثميناً للجهود العلمية للطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية (مدارس الموهوبين) الذين يعدون ثروة وطنية، وايماناً بأهمية هؤلاء الشباب واستثمار طاقاتهم، وافق وزير التعليم العالي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب على قبول الناجحين من السادس الاعدادي (مدارس الموهوبين) قبولاً مركزياً للسنة الدراسية 2021/2020 وحسب رغباتهم.

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