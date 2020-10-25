مسلحون يختطفون مهندسا يعمل لدى الأمم المتحدة في قضاء الرطبة

2020/10/25 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

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أختطف مسلحون مجهولون مهندسا يعمل لدى الأمم المتحدة على الطريق الدولي في الأنبار.

وقال مراسلنا في الأنبار إن مسلحين مجهولين اختطفوا المهندس عامر جدعان الفهداوي أحد العاملين لدى الأمم المتحدة من الطريق الدولي السريع في أثناء عمله في أحد الجسور المدمرة والتي يعاد بناؤها بقضاء الرطبة الحدودي في الأنبار.

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