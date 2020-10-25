نفط الوسط يكتسح السماوة والميناء يتعادل مع الحدود

2020/10/25 | 20:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فاز نفط الوسط على السماوة 5-1 في الأسبوع الأول من مباريات الدوري الممتاز الذي انطلق اليوم الأحد.

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