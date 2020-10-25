الديوانية يخطف فوزاً ثميناً من النجف في إنطلاق مشوار الدوري

2020/10/25 | 20:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خطف فريق الديوانية ثلاث نقاط ثمينة في افتتاح منافسات الدوري الممتاز بفوزه بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الإدارة المحلية في الديوانية.

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