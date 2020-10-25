الأردن.. توجيه تهم الإرهاب للمتهمين بـ

2020/10/25 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأحد، تهم الإرهاب للمتهمين فيما يعرف بقضية جريمة "فتى الزرقاء".

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