مؤسسة 'مام' الانسانية تكرم الطلبة الاوائل في كركوك

2020/10/25 | 20:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تقوم مؤسسة مام الانسانية بتكريم الطلبة الاوائل على مستوى محافظة كركوك للدراستين العربية والكوردية للعام الدراسي 2019-2020.

حفل التكريم سيقام في الساعة 10:30 من صباح يوم غد الاثنين 2020/10/26 في المركز الثقافي بكركوك.

وتعمل هذه المؤسسة الفتية بمجال تطوير كوردستان بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والفكرية والسياسية تحت شعار "السلام والتعايش"، وكانت قد باشرت بتقديم وايصال المساعدات الطبية خاصة مع اعلان مكافحة تفشي فايروس كورونا، في مناطق عديدة.

PUKmedia خاص‌

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