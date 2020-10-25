السليمانية تحتضن الملتقى الثقافي الفني الأول

2020/10/25 | 20:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تقيم مؤسسة ميزوبوتوميا للتنمية الثقافية، الملتقى الثقافي الفني الأول على قاعة المتحف الوطني في مدينة السليمانية.

هذا وسيتضمن الملقتى، الذي يقام في تمام الثالثة عصرا من يوم الاربعاء المقبل 2020/10/25، معرضا للملصق والتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية والكرافيك والمهارات والفنون والحرف اليدوية.

كما وسيتضمن الملقتى عدد اخر من الفعاليات والانشطة الثقافية، منها توقيع للكتب وعزف للموسيقى وعروض مسرحية وسينمائية وعروض للازياء.

PUKmedia خاص‌

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