تفاصيل جديدة في واقعة اختطاف مهندس مقاول بمحافظة الأنبار (فيديو)

2020/10/25 | 20:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم المعاون الأمني لمحافظ الانبار حاتم حميد، الأحد، معلومات جديدة بشأن واقعة اختطاف أحد المهندسين المقاولين في محافظة الأنبار.



وقال حميد في تصريح صحفي، تابعه "ناس" (25 تشرين الأول 2020) إنه "في الساعة التاسعة من صباح اليوم خُطف أحد المهندسين الذي يعمل لمصلحته الخاصة، من قبل مسلحين مجهولين، ولا نعلم من وراء الحادث، ولا نستطيع اتهام أحد".

وأضاف أن "القطعات الأمنية فور وقوقع الحادث انطلقت في عمليات بحث وتفتيش، على رغم المساحات الشاسعة وعمقها، حيث ما زالت تجري القوات الامنية عملياتها في المنطقة التي وقع فيها الحادث".

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