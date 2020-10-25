الجهات الأمنية توجز ما رافق تظاهرات اليوم من احداث

2020/10/25 | 20:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اوجزت الجهات الأمنية، الأحد، ما رافق تظاهرات اليوم والفعاليات الاحتفالية بذكرى ثورة تشرين من احداث، وذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول مع مدير الإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، والناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي.

وقال رسول في المؤتمر الذي تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (25 تشرين الاول 2020) أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تؤكد على ضرورة حماية المتظاهرين ممن يحاول العبث بحياتهم"، مشددا، على عدم السماح لمن يحاول العبث بأمن المتظاهرين وسلامتهم، كاشفاً عن وجود محاولات للإساءة للمتظاهرين السلميين.

وبين رسول أن "القوات الأمنية لن تسمح لمن يحاول العبث بأمن المتظاهرين وسلامتهم".





وأضاف، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على عدد ممن يحملون الآلات الجارحة خلال الأيام الماضية من موعد تظاهرة ذكرى تشرين"، كاشفا عن "وجود محاولات للإساءة للمتظاهرين السلميين".

وتابع، أن "القوات الأمنية عثرت خلال عملية التفتيش التي نفذت قبل أيام عدة من موعد التظاهر على حدث يحمل 61 قنينة مولوتوف لاستهداف القوات الأمنية"، لافتا إلى أن "جميع القطعات المتواجدة في ساحة التظاهر لا تحمل سلاحاً ناريا، وهناك انضباط عالٍ من قبل القوات الأمنية، داعيا المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية".

وأشار إلى أنه "تم تسجيل إصابات بأعداد كبيرة في صفوف القوات الأمنية جراء استخدام العنف من قبل بعض الأشخاص".

من جانبه أكد مدير الإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة تشرين، على "حماية المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة"، مبينا أن "43 من القوات الأمنية أصيبوا بسبب استهدافهم بالمولوتوف".

وشدد معن على أن "القوات الأمنية ستبقى على العهد ونأمل بالمحافظة على سلمية التظاهرات".

من جهته أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، "إصرار القوات الأمنية على تنفيذ أوامر القائد العام بحماية المتظاهرين السلميين".

وأكد الخفاجي أن "هنالك تعاونا من المتظاهرين السلميين مع القوات الأمنية".

وفي وقت سابق من اليوم حذر المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، 3 فئات من اي عمل غير قانوني ايام التظاهرات.

وقال اللواء رسول، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رفقة الناطق باسم العمليات المشتركة والناطق باسم وزارة الداخلية، "من سيحاول العبث بسلامة المتظاهرين او استهداف القوات الأمنية أو من يحاولون سرقة وحرق المؤسسات الحكومية سيرد عليه بحزم".

واضاف "من حق المتظاهرين ان يتظاهروا بسلمية دعما لمطالبهم".

ولفت ألى أنه تم "وضع 3 اطواق قبل الدخول لساحات التظاهر لمنع من يحاول العبث واستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين".

واكد "ألقينا القبض على عدد من يحملون الآلات الجارحة خلال الأيام الماضية من موعد تظاهرة ذكرى تشرين"، مضيفا بالقول "لن نسمح لمن يحاول العبث بأمن المتظاهرين وسلامتهم".

ونبه الى ان "الأجهزة الأمنية لا تحمل أية أسلحة"، مشيرا "كما عثرنا على حدث يحمل 61 قنينة ملوتوف لاستهداف القوات الأمنية".

واضاف الناطق باسم القائد العام: "لن نسمح لمن يحاول العبث بأمن المتظاهرين وسلامتهم"، داعياً "المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية".

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، القاء القبض على حدث مواليد 2004 يحمل 61 قنينة معدة لتكون ملتوفات حارقة لاستهداف القوات الأمنية المتواجدة في الساحة ومحيطها.

كما واكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في وقت سابق من اليوم ايضا، وقوع هجوم برمانات يدوية استهدف القوات الامنية وسط بغداد.

وقال اللواء رسول، في بيان إن "العاصمة بغداد شهدت صباح اليوم تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين".

وأضاف: "استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم، الا انه ومع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما ادى الى جرح إثنين من الضباط و ٣٠ من منتسبي فوج طوارئ الثاني".

واشار إلى "استمرار المجموعة تقوم برمي الأجهزة الأمنية بقناتي الملتوف في جسري الجمهورية والسنك ببغداد، في حين تواصل القوات الأمنية المنفذة لواجب حماية المتظاهرين التزامها بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة عليها وهذا الأمر مرفوض لكونه تجاوز على القانون"، مؤكدا بالقول "سوف تستمر قواتنا الامنية في اداء واجبها المهني بحفظ الامن وحماية المنشآت العامة والخاصة".





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