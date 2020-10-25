لقاح كورونا… “تخوف وحذر” من جرع منحت لـ 500 مسن رغم تحقيقها “نتائج مفرحة” سابقاً

2020/10/25 | 20:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أفاد موقع “ديلي ميل” البريطاني بأن لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد، تم تجريبه على 500 مسن فقط في البلاد، ما أثار تساؤلات حول فعاليته بالنسبة لشريحة واسعة من السكان.

وقال الموقع إنه من أصل 10 آلاف مشارك في التجارب ببريطانيا، تلقى 500 شخص يفوق سنهم الـ70 اللقاح، فيما تلقى 500 آخرون من نفس الفئة العمرية دواء وهميا.

وأوضح البروفيسور ديفيد ساليزبوري أن هذا الرقم الصغير نسبيا للمسنين الذين أخذوا اللقاح قد لا يكون كافيا لإعطاء نتائج ذات مصداقية.

غير أن ساليزبوري لم يخف تفاؤله الحذر باللقاح بعد أن أظهرت النتائج الأولية توليد مناعة قوية لدى المسنين الذين تلقوه وإن كانوا قلة.

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