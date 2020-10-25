الحشد الشعبي بديالى  يعلن نتائج عمليتي “زور” ويؤكد: حققتا اهدافهما

2020/10/25 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن الحشد الشعبي في ديالى، الاحد، عن نتائج عمليتي الزور في قاطع شمال شرق المحافظة.

وقال القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي نفذ عمليتين عسكريتين في قاطعي زور شيخ بابا قرب ناحية جلولاء(75كم شمال شرق بعقوبة) وزور المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف ان “نتائج العمليتين العثور على جثة متفسخة لارهابي قتل قبل شهر من الان وضبط وتدمير مضافة قيد الانشاء وتفكيك 3 عبوات ناسفة وتمشيط اكثر اكثر من 20 بستان زراعي بمساحات متفاوتة”.

واشار التميمي الى ان” العمليتين حققتا اهدافهما في تمشيط مناطق محددة ضمن خارطة العمليات وتامين الطرق الزراعية والتي ستكون بداية لانتشار قريب”،انتهى 25 ف

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