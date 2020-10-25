التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الميناء والحدود

2020/10/25 | 20:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

خيم التعادل السلبي من دون أهداف على مباراة الميناء والحدود ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري الكرة الممتاز.

وحاول الفريقان الوصول الى الشباك في اكثر من مناسبة، لكن الفرص لم تترجم الى اهداف، لتنتهي كما بدأت سلبية من دون اهداف.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصبح في رصيد كل فريق نقطة واحدة.

وفي مباراة اخرى اقيمت بذات التوقيت، تغلب نفط الوسط على السماوة لخمسة اهداف لهدف واحد.



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