2020/10/25 | 20:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أعلن الأردن، الیوم الاحد، 39 وفاة و2337 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد- كوفید 19 لیرتفع عدد الوفیات الى 579 حالة والاصابات الى 53087 اصابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن تسجل 39 وفاة و2337 إصابة جديدة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن تسجل 39 وفاة و2337 إصابة جديدة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).