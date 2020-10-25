مدرب النفط: جاهزون رغم الظروف

2020/10/25 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد مدرب نادي النفط الرياضي يحيى علوان، ان الفريق اصبح جاهزاً لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال علوان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الفريق انهى وحداته التدريبية وبات جاهزاً لمباراته الاولى امام فريق الصناعات يوم غد”.

واشار علوان الى انه “بالرغم من التوقف القسري عن التدريبات تحت جائحة كورونا ومن ثم عودة التدريبات ومن دون دخول الفريق اي معسكر سواء داخلي او خارجي، الا ان ذلك لايمنع من ان الفريق استعد بشكل جيد وخاض عدد من المباريات التحضيرية”.

وبين ان “اللاعبين بهمة عالية واستعداد جيد لدخول منافسات الدوري وان مباراة يوم غد تكمن صعوبتها لكونها المباراة الاولى التي دائما ماتكون ذات طابع خاص وامام فريق طموح وشاب الا ان النقاط الثلاث ستكون ذات اهمية وسنلعب من اجل الظفر بها”.

وانطلق الدوري الممتاز اليوم الاحد باقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.



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