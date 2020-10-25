في مؤتمر صحفي للناطق بأسم القائد العام

2020/10/25 | 21:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

- ألقينا القبض على عدد من يحملون الآلات الجارحة خلال الأيام الماضية من موعد تظاهرة ذكرى تشرين

- لن نسمح لمن يحاول العبث بأمن المتظاهرين وسلامتهم

- هناك من يحاول الإساءة للمتظاهرين السلميين

- جميع القطعات لا تحمل سلاحاً نارياً

- عثرنا على حدث يحمل 61 قنينة ملوتوف لاستهداف القوات الأمن...

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