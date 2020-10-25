مفوضية حقوق الانسان تدعو للحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح بحرفها عن مسارها

2020/10/25 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، بيانا بالتزامن مع انطلاق تظاهرات تشرين اليوم الاحد.

ودعت المفوضية في بيان مقتضب نشرته على موقعها، المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للذين يريدون حرفها عن مسارها، والالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات.

بيان المفوضية جاء على خلفية وقوع عدد من الإصابات بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة حدوث احتكاك بين الطرفين في بعض الحالات.

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